பாமக இருக்கும் அணியில் இருக்க மாட்டோம்: திருமாவளவன் உறுதி..!

திருச்சியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன், வரவிருக்கும் தேர்தல் கூட்டணி குறித்த தனது கட்சியின் அதிரடியான மற்றும் தெளிவான நிலைப்பாட்டை மறுபதிவு செய்துள்ளார்.
"பாஜக மற்றும் பாமக இடம்பெற்றுள்ள எந்தவொரு கூட்டணியிலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒருபோதும் அங்கம் வகிக்காது" என்பதில் தான் உறுதியாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும் பாமக-வை திமுக தனது கூட்டணியில் இணைப்பது குறித்து அந்தந்தக் கட்சிகளே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்தார்.
விசிக-வின் இந்தத் தெளிவான கொள்கை முடிவு, வரும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக இணைவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என தெரிகிறது.