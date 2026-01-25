முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாமக இருக்கும் அணியில் இருக்க மாட்டோம்: திருமாவளவன் உறுதி..!

Advertiesment
Thol Thirumavalavan VCK

Siva

, ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (12:59 IST)
திருச்சியில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன், வரவிருக்கும் தேர்தல் கூட்டணி குறித்த தனது கட்சியின் அதிரடியான மற்றும் தெளிவான நிலைப்பாட்டை மறுபதிவு செய்துள்ளார்.
 
"பாஜக மற்றும் பாமக இடம்பெற்றுள்ள எந்தவொரு கூட்டணியிலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஒருபோதும் அங்கம் வகிக்காது" என்பதில் தான் உறுதியாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். 
 
மேலும் பாமக-வை திமுக தனது கூட்டணியில் இணைப்பது குறித்து அந்தந்தக் கட்சிகளே முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்தார்.
 
விசிக-வின் இந்தத் தெளிவான கொள்கை முடிவு, வரும் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக இணைவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என தெரிகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுகவை வீழ்த்தும் ஆற்றல் கொண்ட ஒரே தலைவர் விஜய் மட்டும்தான்.. செங்கோட்டையன்,

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos