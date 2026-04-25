ஓட்டு போட சொல்லி அடம்பிடிங்க!. குழந்தைகளிடம் சொன்ன விஜய்க்கு எதிராக வழக்கு..

vijay
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 25 Apr 2026 (16:01 IST) Updated Date: Sat, 25 Apr 2026 (16:04 IST)
நடிகர் விஜயின் அரசியல் வரவு கண்டிப்பாக தமிழக அரசியலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பதை மறுக்கமுடியாது. ஏனெனில் அடிப்படையில் விஜய் ஒரு நடிகராக இருப்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள் அவருக்காக உயிரை கொடுக்கும் தீவிரமான ரசிகர்களும் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இளைஞர்கள், பெண்கள் அவரின் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள்.

அதனால்தான் விஜயை நேரில் பார்த்த்தால் பெண்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள். அதுவும் விஜய் அவர்களை பார்த்து கையசைத்துவிட்டால் அவர்கள் முகத்தில் அப்படி ஒரு சந்தோஷமும் தெரிகிறது. விஜய் பல பிரச்சாரங்களுக்கு செல்லும்போது வழியெங்கும் விஜயை ஒருமுறை பார்த்திட வேண்டும் என்கிற ஆசையில் பொதுமக்களும், ரசிகர்களும், பெண்களும் காத்து கிடக்கிறார்கள்.

ஒருபக்கம் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் பேசிய விஜய் ‘சின்ன குழந்தைகள் தன் வீட்டிலிருக்கும் பெரியவர்களிடம் விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டு போட சொல்லுங்கள்’ என கோரிக்கை வைத்தார். ஏற்கனவே சிறியவர்கள் கூட விஜயின் ரசிகர்களாக இருக்கும் நிலையில் விஜய் இப்படி ஒரு கோரிக்கை வைத்ததால் தமிழகத்தில் பல வீட்டிலும் குழந்தைகள் தங்களது பெற்றோரிடம் விசில் சின்னத்துக்குதான் ஓட்டு போட வேண்டும் என அடம்பிடிக்க துவங்கி விட்டனர். இதையடுத்து பலரும் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில்தாம் இது தொடர்பாக காவல்நிலத்தில் புகார் அளித்துள்ள கோவை விசிக நிர்வாகி பாலகிருஷ்ணன் ‘என் பையன் விஜய்க்கு ஓட்டு போடவில்லை என்றால் நான் சாப்பிட மாட்டேன்.. படிக்க மாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்கிறான். விஜய்க்குதான் ஓட்டு போட்டேன் பொய் சொல்லி அவனை சமாதானம் பண்ணவே நான் படாத பாடுபட்டேன்.. விஜய் இப்படி குழந்தைகளை ஓட்டு வாங்குற கருவியாக பயன்படுத்தி வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் இப்படி எத்தனை பெற்றோர் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல.. உடனே விஜய் பேசுற அந்த வீடியோவை தூக்கணும்.. காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்திருக்கேன்.. நடவடிக்கை இல்லன்னா நீதிமன்றத்திற்கு போவேன்’’ எனக்கு கோபமாக சொல்லியிருக்கிறார்..

