விஜய்க்கு என் ஆதரவு!. திருமாவளவன் சொல்லிட்டாரு!. அடுத்து முதல்வர்தான்!..

vijay
BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (16:31 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (16:34 IST)
நடந்து முடிந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றிபெற்றாலும் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படது. எனவே, 3 முறை விஜய் ஆளுநரை சந்தித்தும் தவெந்வை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை. ஒருபக்கம்,  காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்ததால் தவெகவின் ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 106 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இன்னும் 2 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்துவிட்டால் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பார்.

ஏற்கனவே விசிக தலைவர் திருமாவளவனிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டிருந்தது. அதோடு, தவெக தலைவர் விஜய் தொலைப்பேசி வழியாக ஆதரவும் கேட்டதாக சொல்லப்பட்டது.

தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது பற்றி கடந்த நேற்று காலை முதலே திருமாவளவன் தனது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தி வந்தார். இன்று அவர் தனது ஆதரவை தெரிவிப்பார் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால், அவர் அறிவிப்பதற்கு முன்பே தவெக முக்கிய நிர்வாகி மற்றும் எம்.எல்.ஏ ஆதவ் அர்ஜுனா திருமாவளவனை நேரில் சந்தித்து பேசினார். அதன்பின் செய்ய்தியாளர்களை சந்தித்து ஆதவ் அர்ஜுனா விசிக தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதாக  கூறினார்.

தவெகவுக்கு மேலும் 2 எம்.ஏல்.ஏக்கள் கிடைத்திருப்பதால் மொத்த எம்.எல்.ஏக்களின் எண்ணிக்கை 118 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. இதையடுத்து விரைவில் ஆளுநரை சந்தித்து தனக்கு போதுமான ஆதரவு இருப்பதால் ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

