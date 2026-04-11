வானதி சீனிவாசனுக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு.. தரமான சம்பவம் செய்த அண்ணாமலை..!

பாஜக
BY: Siva
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:57 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (12:58 IST)
கோவை வடக்கு தொகுதி பாஜக வேட்பாளரும், அக்கட்சியின் தேசிய மகளிரணி தலைவருமான வானதி சீனிவாசன் திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
கடந்த சில தினங்களாக தனது தொகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்த அவருக்கு, காலில் ஏற்பட்ட வீக்கம் காரணமாக பிரசாரத்தை தொடர முடியாத சூழல் உருவானது. இதனை தொடர்ந்து, மருத்துவர்களின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் அவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
 
வானதி சீனிவாசன் குணமடையும் வரை அந்த தொகுதியின் தேர்தல் பணிகளில் தொய்வு ஏற்படாமல் இருக்க, தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை களம் இறங்க உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏற்கனவே கோவை வடக்கு தொகுதியில் போட்டியிட அண்ணாமலை ஆர்வம் காட்டியதாக கூறப்பட்ட நிலையில், கட்சி தலைமை வானதி சீனிவாசனுக்கே மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது. 
 
இதனால் வேட்பாளர் பட்டியலில் அண்ணாமலையின் பெயர் இடம்பெறாதது அக்கட்சியினரிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. தற்போது வானதி சீனிவாசனுக்காக அண்ணாமலை இன்று முதல் கோவை வடக்கில் சூறாவளி பிரசாரம் செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 
 
வேட்பாளர் களத்தில் இல்லாத நிலையிலும், செல்வாக்கு மிக்க தலைவரான அண்ணாமலையின் பிரசாரம் கோவை வடக்கு தொகுதியில் பாஜகவின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் எனத் தொண்டர்கள் நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

