வடநாட்டு அரசியலில் திருப்பம் என ரஜினி சொன்னது.. வைரமுத்துவின் பொய்க்கவிதை: நயினார் நாகேந்திரன்..

தமிழக அரசியலில் கவிஞர் வைரமுத்துவின் சமீபத்திய சமூக வலைதளப் பதிவு பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
"வடநாட்டு அரசியல் குறித்தும், அங்கு நிகழப்போகும் ஒரு திருப்பம் குறித்தும் ரஜினி சொன்னபோது நான் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தேன்" என வைரமுத்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ரஜினிகாந்த் அரசியலில் இருந்து விலகிய பின்னரும், இத்தகைய பகிர்வுகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்பட்டன.
வைரமுத்துவின் இந்த அரசியல் கணிப்பு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மிகவும் காட்டமாக பதிலளித்துள்ளார். "வைரமுத்து ஒரு கவிஞர், அவர் சொல்வது ஒரு பொய் கவிதையாகவே இருக்கும்" என்று அவர் கிண்டலாக தெரிவித்தார். அதாவது, கற்பனை நயம் மிக்க கவிதைகளை படைப்பவர் என்பதால், அரசியலிலும் அவர் கற்பனையான தகவல்களை பரப்புகிறார் என்ற பொருளில் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்தார்.
வடநாட்டு அரசியலில் பாஜகவின் ஆதிக்கம் வலுவாக இருக்கும் சூழலில், வைரமுத்துவின் 'திருப்பம்' குறித்த பதிவு பாஜகவினரிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரஜினிகாந்தின் பெயரை கொண்டு வைரமுத்து இத்தகைய செய்திகளை வெளியிடுவது ஒரு அரசியல் விளம்பரமே தவிர, இதில் உண்மையில்லை என்பதே பாஜகவின் வாதமாக உள்ளது.