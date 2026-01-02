முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வைகோவின் நடைப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர்.. உரிமையோடு ஒரு வேண்டுகோள்..!

வைகோ நடைப்பயணம்

Mahendran

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (16:15 IST)
மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, திருச்சியில் இருந்து மதுரை வரை மேற்கொள்ளும் மாபெரும் நடைப்பயணத்தை இன்று  உற்சாகமாகத் தொடங்கினார். இந்த நடைப்பயணம் வரும் ஜனவரி 12-ஆம் தேதி மதுரையில் நிறைவடைய உள்ளது. 
 
திருச்சி அண்ணா சிலையில் இருந்து தொடங்கிய இந்த எழுச்சி பயணத்தின் தொடக்க விழாவில் தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு, நடைப்பயணத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
 
இந்த விழாவில் உரையாற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின், வைகோவின் போராட்ட குணத்தையும் நோக்கத்தையும் பாராட்டிய அதே வேளையில், அவருக்கு உரிமையோடு ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைத்தார். வைகோவின் லட்சியங்கள் பெரியது, ஆனால் எங்களுக்கு அவரது உடல்நலம் மிகவும் முக்கியம். இது போன்ற கடினமான நடைப்பயணங்களை அவர் இனிமேல் மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவரது உடல்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தப் பயணத்தை மிகவும் கவனமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று முதல்வர் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.
 
முதல்வரின் இந்த அன்பானக் கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட வைகோ, தொண்டர்களின் ஆரவாரத்திற்கு இடையே தனது பயணத்தை தொடர்ந்தார். 
 
Edited by Mahendran

