வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது புயல் சின்னம்.. கனமழை பெய்யுமா?

தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, நாளை ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் தமிழகத்தில் வரும் 19 மற்றும் 20 ஆகிய தேதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மழைக்கு முன்னதாக, பிப்ரவரி 18-ம் தேதி வரை மாநிலத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வறண்ட வானிலையே நிலவும். இருப்பினும், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு மற்றும் விழுப்புரம் உள்ளிட்ட கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான பனிப்பொழிவு இருக்கும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக நாளை சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களில் பனியின் தாக்கம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கும்.
மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்வது குறித்து தற்போதைக்கு எச்சரிக்கை ஏதும் விடுக்கப்படவில்லை என்றாலும், வானிலை மாற்றங்களை கவனித்து வருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.