தமிழகம் வருகிறார் அமித்ஷா.. பாஜகவின் பிரமாண்டமான பொதுக்கூட்டம்.. ஈபிஎஸ் கலந்து கொள்வாரா?

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மேற்கொண்டு வரும் ‘தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற அரசியல் பிரசார பயணத்தின் நிறைவு விழா வரும் ஜனவரி 4ஆம் தேதி புதுக்கோட்டையில் நடைபெற உள்ளது. இந்த பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுக்கோட்டை வருகிறார்.
கடந்த அக்டோபர் 12-ஆம் தேதி மதுரையில் தொடங்கப்பட்ட இந்த பயணத்தின் நிறைவு விழாவிற்காக, புதுக்கோட்டை நகருக்கு அருகிலுள்ள பாலன்நகர் பகுதியில் சுமார் 42 ஏக்கர் பரப்பளவில் பிரம்மாண்ட மேடை மற்றும் பந்தல் அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த விழாவில் அமித்ஷாவுடன் இணைந்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் பங்கேற்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
2026 தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் தங்களது பலத்தைக் காட்டும் வகையில் இந்த விழா திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.