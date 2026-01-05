முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திருச்சியில் ‘நம்ம ஊரு மோடி பொங்கல்’ விழா.. அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்பு..!

அமித்ஷா திருச்சி வருகை

Mahendran

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (16:18 IST)
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழகத்தில் இரண்டு நாள் சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு இன்று தனது பயணத்தை நிறைவு செய்தார். 
 
திருச்சி மன்னார்புரம் பகுதியில் உள்ள ராணுவ மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான 'நம்ம ஊரு மோடி பொங்கல்' விழாவில் அவர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார்.
 
இந்த விழாவில் சுமார் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஒரே இடத்தில் பொங்கலிட்டு தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். விழாவை தொடங்கி வைத்த அமித்ஷா, பொங்கல் பானையில் அரிசியிட்டு பாரம்பரிய முறைப்படி விழாவை கொண்டாடினார். இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் 'வைரல்' ஆகி வருகின்றன. 
 
முன்னதாக, அமித்ஷா ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார். நேற்று புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் யாத்திரை நிறைவு விழாவில் பங்கேற்ற அவர், இன்று திருச்சியில் பாஜக நிர்வாகிகளுடன் தேர்தல் தயாரிப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
 
Edited by Mahendran

