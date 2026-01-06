முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஜனவரியில் நல்ல மழை பெய்யும்.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தகவல்..!

தமிழ்நாடு மழை

Mahendran

, செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026 (16:12 IST)
2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தமிழகத்தில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக மழை பொழிவை எதிர்பார்க்கலாம் என்று 'தமிழ்நாடு வெதர்மேன்' பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 
 
வழக்கமாக ஜனவரி மாதத்தில் தமிழ்நாட்டில் மிகக்குறைந்த அளவே மழை பதிவாகும். ஆனால், இந்த ஆண்டு இலங்கை கடலோர பகுதியை ஒட்டி உருவாகியுள்ள வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, ஒரு நல்ல மழைக்காலம் காத்துள்ளது.
 
ஜனவரி 8 அல்லது 9ஆம் தேதி தொடங்கி, ஜனவரி 13 மற்றும் 14ஆம் தேதி வரை மழை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது.
 
டெல்டா மாவட்டங்களான நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால் மற்றும் தஞ்சாவூர் ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்யக்கூடும்.
 
சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் ஏனைய பகுதிகளில் பரவலாக மிதமான மழை பெய்யும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டியுள்ள இந்த நாட்களில் மழையின் தாக்கம் இருக்கும் என்பதால், அறுவடை பணிகள் மற்றும் பயணத் திட்டங்களை முன்னெச்சரிக்கையுடன் மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

திமுக கூட்டணிக்கு செல்கிறதா தேமுதிக? இரட்டை இலக்கங்களில் தொகுதிகள்?

