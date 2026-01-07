பாமக அதிமுக பக்கம் போயிருச்சு, தேமுதிகவும் திமுக பக்கம் போக போவுது.. விஜய் கட்சியில் யார் தான் கூட்டணி?

தமிழக அரசியல் களம் 2026 தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. பாமக ஏற்கனவே தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைந்துள்ள நிலையில், தேமுதிகவும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்க பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதனால், "தமிழக வெற்றிக் கழகம்" தலைவர் விஜய் யாருடன் கூட்டணி அமைப்பார் என்ற கேள்வி பலமாக எழுந்துள்ளது. பெரும்பாலான பெரிய கட்சிகள் ஏற்கனவே ஒரு பக்கம் சாய்ந்துவிட்ட நிலையில், விஜய்யின் அரசியல் பயணம் தனித்துவமாக இருக்குமா அல்லது சிறிய கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்குவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
விஜய்யின் கொள்கை நிலைப்பாடுகள் மற்ற திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக இருப்பதால், அவர் தற்போதைக்கு தனித்து போட்டியிடவே வாய்ப்புள்ளதாக ஒரு தரப்பினர் கருதுகின்றனர்.
இருப்பினும், 45 சதவீத வாக்கு வங்கியை பெறுவதற்கு ஒரு வலுவான கூட்டணி அவசியம். தற்போது நிலவும் சூழலில் அவர் எந்த கட்சிகளைத் தன் பக்கம் இழுப்பார்என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.