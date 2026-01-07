முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கம்யூனிஸ்ட் தவிர யார் வேண்டுமானாலும் கூட்டணியில் இருந்து மாறலாம்.. ஜனவரி இறுதியில் தான் தெரியும்..

தமிழக அரசியல் கூட்டணி

Mahendran

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (12:40 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கணக்குகள் நாளுக்கு நாள் மாறி வருகின்றன. தற்போதுள்ள சூழலில், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை தவிர மற்ற எந்தக் கட்சிகள் வேண்டுமானாலும் தங்களின் தற்போதைய கூட்டணிகளில் இருந்து வெளியேறவோ அல்லது புதிய கூட்டணிகளில் இணையவோ வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
கொள்கை ரீதியாக இடதுசாரி கட்சிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தளத்தில் உறுதியாக இருந்தாலும், மற்ற கட்சிகள் தொகுதி பங்கீடு மற்றும் அதிகார பகிர்வு அடிப்படையில் அதிரடி முடிவுகளை எடுக்கக் கூடும்.
 
குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் நிலவும் சலசலப்புகள் மற்றும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எழுச்சி ஆகியவை இந்த மாற்றங்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
ஜனவரி மாத இறுதியில் கூட்டணிகள் குறித்த ஒரு தெளிவான முடிவுகள் கிடைக்கும் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதுவரை கட்சிகள் தங்களின் பேரம் பேசும் சக்தியை அதிகரிக்கவே இத்தகைய மௌனத்தையும், மறைமுக பேச்சுவார்த்தைகளையும் கடைபிடித்து வருகின்றன. தை மாத தொடக்கத்தில் தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய திருப்பங்கள் அரங்கேற வாய்ப்புள்ளது.
 
Edited by Mahendran

