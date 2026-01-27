முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில் தான் கூட்டணி குறித்து முடிவு.. டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி பேட்டி..!

Dr. Krishnasamy Alliance Decision

Siva

, செவ்வாய், 27 ஜனவரி 2026 (09:59 IST)
தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமியின் சமீபத்திய அறிவிப்பு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இதுவரை அதிமுக, பாஜக, பாமக, தமாகா, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுடன் இணைந்து தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் கிருஷ்ணசாமியும் நீடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பிப்ரவரி முதல் வாரத்தில்தான் தேர்தல் கூட்டணி குறித்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அவர் திடீரென தெரிவித்துள்ளார்.
 
கடந்த காலங்களில் பாஜக மற்றும் அதிமுக-வுடன் நெருக்கமான உறவை பேணி வந்த டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி, பாரிவேந்தரின் ஐஜேகே மற்றும் ஏ.சி. சண்முகத்தின் புதிய நீதிக் கட்சி போன்றே என்.டி.ஏ கூட்டணியின் ஒரு அங்கமாக கருதப்பட்டார். ஆனால், தற்போது அவர் எடுத்துள்ள இந்த  நிலைப்பாடு, அவர் தனது அரசியல் பாதையை மாற்ற திட்டமிடுகிறாரா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துடன் அவர் ரகசிய பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் கசிந்து வருவது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஊட்டியுள்ளது.
 
