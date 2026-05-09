விசிக ஆதரவு கடிதம் தரவில்லை.. ஆளுனரிடம் இருந்து அழைப்பும் வரவில்லை.. விஜய் முதல்வராவாரா?

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (08:50 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (08:46 IST)
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு பெரும் அரசியலமைப்பு சிக்கலை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரியுள்ள நிலையில், அவருக்குத் தேவையான ஆதரவு கடிதங்களை பெறுவதில் பெரும் முட்டுக்கட்டைகள் நீடிக்கின்றன.
குறிப்பாக, கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கருதப்பட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இதுவரை தனது ஆதரவு கடிதத்தை வழங்காமல் மௌனம் காப்பது விஜய்க்கு பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
திருமாவளவனின் இந்த தாமதம், திரைமறைவில் நடக்கும் அதிகார பகிர்வு பேரம் அல்லது திராவிட கட்சிகளின் அழுத்தம் காரணமாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை தவெக தொண்டர்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மற்றொரு புறம், மெஜாரிட்டியை நிரூபிப்பதற்கான போதிய ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாததால், ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து விஜய்க்கு இதுவரை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு வரவில்லை. ஒருபுறம் அமமுக எம்.எல்.ஏ தொடர்பான சர்ச்சைகள், மறுபுறம் கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிபந்தனைகள் என விஜய் பலமுனை தாக்குதல்களை சந்தித்து வருகிறார்.
தேவையான 118 இடங்களுக்கான ஆதரவை உறுதி செய்ய தவறினால், விஜய்யின் முதல்வர் கனவு தற்காலிகமாக தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளது. இந்த இக்கட்டான சூழலில், விஜய் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும், மக்களின் ஆதரவை திரட்டும் அடுத்தகட்ட போராட்டங்களை முன்னெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2026 அரசியல் வரலாற்றில் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்பாரா அல்லது இந்த முட்டுக்கட்டைகள் அவரைத் தடுத்து நிறுத்துமா என்பது வரும் சில தினங்களில் தெளிவாகும்.