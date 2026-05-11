இனிமே மாண்புமிகு முதல்வர்னு சொல்லணும்!.. உதயநிதி என்ன பண்ணுவாரு?.... தவெகவினர் கேள்வி!..

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (11:49 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (11:53 IST)
நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சியை துவங்கியதும் திமுகவை விமர்சிக்க தொடங்கினார்.. அதுவும் கரூர் சம்பத்திற்கு பின் திமுகவை தீய சக்தி என கடுமையாக பேசத் தொடங்கினார். தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே என தொடர்ந்து சொன்னார்.

இது மக்களிடம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. ஒருபக்கம் விஜயின் விமர்சனங்களுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் திமுக தவிர்த்து வந்தது.. குறிப்பாக முக ஸ்டாலினோ, உதயநிதியோ, திமுக அமைச்சர்களோ விஜயின் பெயரை கூட சொல்லாமல் தவிர்த்துவந்தனர். ஒருமுறை விஜய் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாரே என கேட்டதற்கு ‘சினிமா செய்திகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது’ என்றெல்லாம் நக்கலடித்தார். அதாவது, திமுக விஜயை ஒரு நடிகராக மட்டுமே பார்க்கிறது.. அரசியல்வாதியாகவும், எங்கள் எதிரியாகவும் பார்க்கவில்லை என்பது போலவே அவரின் பேச்சு இருந்தது.

ஆனால், தற்போது தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இன்று சட்டசபையில் விஜயும் உதயநிதியும்  நேர் எதிரில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இந்நிலையில் ‘ விஜய் பற்றி கேள்வி கேட்டபோது ‘நான் சினிமா செய்திகள் பார்க்க மாட்டேன்’ என உதயநிதி சொன்னார்..  இனிமே ‘மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே’ என்றுதான் அவர் சட்டசபையில் விஜயை அழைக்கவேண்டும். காலம் எவ்வளவு வேகமாக போகுது பாத்தீங்களா’ என சமூகவலைத்தளங்களில் தவெகவினர் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

