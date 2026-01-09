முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






துணைவேந்தர் குறித்து அவதூறு புத்தகம்.. பல்கலை பேராசிரியர்களே செய்த விபரீத செயல்..!

Advertiesment
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகம்

Siva

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (09:03 IST)
தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் துணைவேந்தர் மற்றும் ஒரு பெண் உதவிப் பேராசிரியரை தவறாகச் சித்தரித்து அவதூறு பரப்பிய விவகாரத்தில், அதே பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த இரண்டு பேராசிரியர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 
 
உதவிப் பேராசிரியர்களான திருமால் ராஜா மற்றும் மகேந்திரன் ஆகிய இருவரும் இணைந்து, துணைவேந்தரின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் அவதூறு புத்தகத்தை அச்சிட்டுள்ளனர். இந்த புத்தகத்தை பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள சக பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு தபால் மூலம் விநியோகித்துள்ளனர்.
 
பாதிக்கப்பட்டவர்களின் புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், தபால் நிலையத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில் இருவரும் தபால் மூலம் புத்தகங்களை அனுப்புவது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, அவர்களை கைது செய்தனர்.
 
விசாரணையில் அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கப்பட்டதால், இருவரும் சைதாப்பேட்டை கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். கல்வி நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் பேராசிரியர்களே இது போன்ற அநாகரிகமான செயல்களில் ஈடுபட்டது கல்வி வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் இவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மெரினா கடற்கரையில் குளித்தபோது விபரீதம்.. கடலில் காணாமல் போன ஸ்கிப்பிங் பயிற்சியாளர்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos