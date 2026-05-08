ஒரே ஒரு மனிதனை வீழ்த்த, வாழ்நாள் எதிரிகளான இரு திராவிட கட்சிகளும் ஒன்று சேர்கின்றன... மாணிக்கம் தாகூர்

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (12:40 IST)
தமிழக அரசியலில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு திருப்பமாக, தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் தடுக்க, பரம எதிரிகளான திமுகவும் அதிமுகவும் கைகோர்க்கத் துணிந்துள்ளதாக எழுந்துள்ள புகார்கள் புயலை கிளப்பியுள்ளன. இது குறித்து காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனம் சமூக வலைதளங்களில் விவாத பொருளாகியுள்ளது.
"ஒரே ஒரு மனிதனை வீழ்த்த, வாழ்நாள் எதிரிகளான இரு திராவிட கட்சிகளும் ஒரே இரவில் ஒன்றிணைந்துள்ளன" என்று அவர் சாடியுள்ளார். மதச்சார்பின்மை பேசிவிட்டு ஆர்.எஸ்.எஸ்/பாஜக-வின் பி-டீமுடன் கைகோர்ப்பதை ஏற்க முடியாது என்றும், 'நிலையான அரசு' என்பது வெறும் அதிகாரத்தைக் காக்கும் அரசியல் மொழி என்றும் அவர் கடுமையாக தாக்கியுள்ளார். திமுக தனது முகமூடியை கழற்றுமா என்றும், துரோகி யார் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மறுபுறம், ஒருவேளை திமுக-அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க முயன்றால், அதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில் தனது கட்சியின் 108 எம்.எல்.ஏ-க்களும் ஒட்டுமொத்தமாக பதவி விலகத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று தவெக தலைமை உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த மோதல் போக்கினால் தமிழகத்தில் மீண்டும் ஒரு தேர்தல் வருமா அல்லது திராவிடக் கட்சிகளின் கூட்டணி அமையுமா என்ற உச்சக்கட்ட பரபரப்பு நிலவுகிறது.