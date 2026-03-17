தனித்துப்போட்டி!.. திமுகவுக்கு விஜய் வைக்கும் ஆப்பு!.. தளபதி போடும் கணக்கு!...

Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (13:58 IST)
Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (14:04 IST)
நடிகர் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக - பாஜக உள்ள தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையப் போகிறது என்கிற செய்தி கடந்த சில நாட்களாகவே தொலைக்காட்சிகளிலும், ஊடகங்களிலும், சமூக வலைதளங்களும் பரவி வந்தது. இது விஜயின் ரசிகர்கள் பலருக்குமே கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. ஏனெனில் விஜய் தனியாக தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டுமென்றே அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். அதற்கு காரணம் விஜய் தனித்து நின்று அதிக வாக்குகளை பெற்று அவரின் சக்தியை மற்றவர்களுக்கு காட்டவேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள்.
அந்நிலையில்தான், நாங்கள் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி பேசவில்லை என தவெக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. ஒருபக்கம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நாங்கள் தவெகவுடன் கூட்டணி குறித்து பேசவில்லை என அறிவித்தார். அதேநேரம், என்.டி.ஏ கூட்டணிக்குள் விஜய் வந்தால் திமுகவை வீழ்த்தமுடியும் என நினைத்த பாஜக திரைமறைவில் தவெகவுடன் கூட்டணி குறித்து பேசி வருவதாக தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகி வந்தது. அதுவும் தவெகவுக்கு 60 சீட் மற்றும் விஜய்க்கு துணை முதல்வர் பதவி என்றெல்லாம் சொன்னார்கள்..
மேலும், விஜய் என்.டி.ஏ கூட்டணிக்கு போனால் நமக்கு நல்லது என திமுக நினைப்பதாக தெரிகிறது. ஏனெனில் விஜயை பாஜகவின் B டீம், சங்கி கூட்டத்தில் இணைந்து விட்டார் என விமர்சிக்கலாம்.. பாஜகவோடு இணைந்து அதிமுகவை எந்த அளவுக்கு விமர்சிக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு விஜயையும் விமர்சிக்கலாம். குறிப்பாக சிபிஐ மற்றும் ஜனநாயகன் பிரச்சனையால் பயந்து விஜய் பாஜகவின் மிரட்டலுக்கு அடிபணிந்துவிட்டார்.. விஜய் ஒரு பாஜக அடிமை என்று சொல்லலாம்.. இது தங்களுக்கு தேர்தலில் மைலேஜ் கொடுக்கும் என்ற திமுக கணக்கு போட்டிருந்தது. ஆனால் விஜய் என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இணைவதில்லை என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறார்.. ஏனெனில் கொள்கை எதிரி என அறிவித்த பாஜகவுடன் கூட்டணி வைப்பதில் அவருக்கு உடன்பாடில்லை என்கிறார்கள்.
ஒருபக்கம், விஜய் கூட்டணிக்கு வருவதை எடப்பாடி பழனிச்சாமியே விரும்பவில்லை என்கிறார்கள். ஏனெனில் விஜய் கூட்டணிக்கு வந்தால் அவருக்கு 60 தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும்.. அது இல்லாமல் பாஜக மற்றும் மற்ற கூட்டணி கட்சிகள் இருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் தொகுதிகளை ஒதுக்கினால் அதிமுக நூறு தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிடும் நிலை ஏற்படும். அப்படி போட்டியிட்டால் அதிமுக தனிப் பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற முடியாது. யார் முதல்வர் என்பதில் குழப்பம் ஏற்படும். எனவே விஜய் இந்திய கூட்டணிக்கு வராமல் இருப்பது நல்லது என பழனிச்சாமி கருதுகிறார்..
ஒருபக்கம் தவெகவுடன் பாஜக நடத்திய பேச்சு வார்த்தையிலும் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை. இதையடுத்து தவெகவுடனான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு பாஜக மேலிடம் முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. மொத்தத்தில் விஜய் தனித்து போட்டியிடுவது உறுதியாகிவிட்டது. திமுக போட்ட கணக்கும் தப்பாகிவிட்டது.. விஜய் தனித்து போட்டியிடுவதால் திமுகவிடமிருந்து சிறுபான்மையினர் ஓட்டுக்களை பிரிப்பார்.. இது திமுகவுக்கு பலவீனமாக அமையும்..
ஒவ்வொரு தொகுதிகளும் திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை விஜய் பிரிக்கும் போது கண்டிப்பாக நிறைய தொகுதியில் திமுக தோல்வி அடைய வாய்ப்பிருக்கிறது. ஒருபக்கம், திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்கள் அதிமுகவுக்கு செல்லாமல் விஜய் தடுத்துவிடுவார். இது திமுகவுக்கு சாதகமாக அமையும் என சிலர் சொல்கிறார்கள். இது தேர்தல் முடிவு வந்த பின்னரே தெரியவரும்.
மொத்தத்தில் விஜய் தனித்துப் போட்டியிடுவது திமுக பெரிய சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது!..