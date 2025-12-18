முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






களத்தில் இல்லாத அதிமுக.. தீய சக்தி திமுக.. ஈரோட்டில் அடித்த ஆடிய விஜய்..!

Advertiesment
vijay

Siva

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (15:40 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் ஈரோடு பிரசார கூட்டம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய மற்றும் ஆக்ரோஷமான அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிறுத்தி, தவெக தலைவர் விஜய் தனது அரசியல் எதிரிகளையும், கொள்கை நிலைப்பாடுகளையும் இந்த மேடையில் மிக தெளிவாக பதிவு செய்துள்ளார்.
 
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவர்கள் திமுகவை விமர்சிக்க பயன்படுத்திய அதே "தீய சக்தி" என்ற வார்த்தையை பிரயோகித்து, "திமுக தீய சக்தி; தவெக தூய சக்தி" என்று விஜய் ஆவேசமாக முழங்கினார். அதிமுக குறித்து எவ்வித விமர்சனமும் செய்யாத விஜய், எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவை "பொதுச் சொத்து" என்று குறிப்பிட்டதன் மூலம், அக்கட்சியின் தொண்டர்களைத் தன் பக்கம் ஈர்க்க முயன்றுள்ளார். முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மேடையில் இருந்தது, சீனியர் தலைவர்களுக்குத் தவெகவில் இடமுண்டு என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
ஈரோட்டின் மஞ்சள் விளைச்சல் மற்றும் காலிங்கராயன் வாய்க்கால் வரலாற்றை தொட்டுப் பேசிய விஜய், 2026-ல் தவெக ஆட்சியில் சிறு கட்சிகளுக்கும் ஆட்சியில் பங்கு உண்டு என்ற வாக்குறுதியை மீண்டும் வலியுறுத்தினார். பிஜேபியை "கொள்கை எதிரி" என்று அடையாளப்படுத்தி, மதச்சார்பற்ற வாக்குகளை குறிவைத்துள்ளார்.
 
மொத்தத்தில் விஜய்யின் இந்த பேச்சை அவரை பிடிக்காத அரசியல் விமர்சகர்கள் கூட வரவேற்றுள்ளனர்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அனல் பறந்த விஜய்யின் 31 நிமிட பேச்சு.. செங்கோட்டையனின் பக்கா ஸ்கெட்ச் வெற்றி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos