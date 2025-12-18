அனல் பறந்த விஜய்யின் 31 நிமிட பேச்சு.. செங்கோட்டையனின் பக்கா ஸ்கெட்ச் வெற்றி..!

ஈரோடு மாவட்டம் விஜயமங்கலத்தில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம், அரசியல் களத்தில் புதிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 83 நாட்களாக நிலவி வந்த விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக தவெக தலைவர் விஜய்யின் உரை அனல் பறப்பதாக அமைந்தது.
முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் நேரடி மேற்பார்வையில் 19 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைக்கப்பட்ட திடல், 35,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பங்கேற்ற போதிலும் எவ்வித சலசலப்பும் இன்றி நிர்வகிக்கப்பட்டது. விஜய் சுமார் 31 நிமிடங்கள் ஆவேசமாக பேசினார். தந்தை பெரியார், அண்ணா மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் ஆகியோரை தனது கொள்கை மற்றும் அரசியல் வழிகாட்டிகளாக அறிவித்த அவர், "பெரியார் பெயரை சொல்லி கொள்ளையடிக்காதீர்கள்" என திமுகவை நேரடியாக சாடினார்.
"டிவிகே ஒரு பொருட்டே இல்லை என்றால் ஏன் எங்களைப் பார்த்துக் கதறுகிறீர்கள்?" என கேள்வி எழுப்பிய விஜய், திமுகவை 'தீய சக்தி' என்று மூன்று முறை முழங்கினார். 2026 தேர்தல் களம் "தூய சக்தி தவெக" மற்றும் "தீய சக்தி திமுக" இடையிலான நேரடி போட்டி என்பதைத் தெளிவுபடுத்தினார்.
அதிமுகவை எங்கும் விமர்சிக்காதது, 2026-ல் ஒரு வலுவான கூட்டணிக்கு அஸ்திவாரம் போடுவதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். செங்கோட்டையனின் வருகை கட்சிக்கு மிகப்பெரிய பலம் என்பதை விஜய் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார்.