நான் திமுகவ திட்றேன். நீங்க ஏன் வாண்ட்டடா வந்து காமெடி பண்றீங்க!.. அதிமுகவை நக்கலடித்த விஜய்?...

வேலூரில் தற்போது நடைபெற்று வரும் தவெக பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பேசி வருகிறார். இந்த கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் ‘இந்த தேர்தல் மக்களுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையே நடக்கும் போர், ஊழலுக்கும் மக்களுக்கும் இடையேயான போர். லஞ்சத்திற்கும் மக்களுக்கும் இடையே நடக்கும் போர்.. இன்னும் சொல்லப்போனால் இது விஜய்க்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும் இடையே நடக்கும் போர். நான்தான் தமிழ்நாடு.. தமிழ்நாடுதான் விஜய். திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி’ என ஆவேசமாக பேசினார்.
தமிழ்நாடுதான் நம்பர் ஒன் என ஒரு பழைய டப்பாவை உருட்டுகிறார் முதல்வர்.. நம்பர் ஒன்தன்.. காமராஜர் காலத்தில், அண்னா காலத்தில்.. எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில். உங்கள் ஆட்சியில் இல்லை. ஸ்டேட்டண்டப் காமெடி செய்பவர்களின் கூடாரமாக உங்கள் ஆட்சி மாறியிருக்கிறது. பொதுவாக தேர்தலில் அவரவர்களின் எதிரிகளை எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால், இந்த தேர்தலில் எல்லோரும் ஒன்றுசேர்ந்து விஜயை எதிர்க்கிறார்கள். ஏனெனில், இந்த விஜய் ஊழலைப்பற்றி பேசுகிறான். அந்த காண்டு’ என்றார்.
ஒருபக்கம் நாம தீயசக்தின்னு யாரை சொல்றோம்னு எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால், இது புரியாமல் சிலர் வாண்டடா வந்து கருத்து சொல்றாங்க. திமுகவுக்கு போட்டி தவெக என்பது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும்.. இங்க சீரியஸாக பேசும் போது வாண்ட்டடாக வந்து சிலர் வண்டியில் ஏறி காமெடி செய்கிறார்கள். அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல பாஸ்’ என அதிமுகவை மறைமுகமாக விஜய் நக்கலடித்திருக்கிறார்.