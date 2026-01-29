முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தேர்தல் பணியில் வேகம் காட்டும் தவெக!. விரைவில் வேட்பாளர் பட்டியல்!...

Advertiesment
vijay

Mahendran

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (19:19 IST)
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா அரசியல் கட்சிகளுமே தேர்தல் தொடர்பான பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக கூட்டணி அமைப்பது, தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசுவது, சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வது என்ன அனைத்து கட்சிகளும் களமிறங்கிவிட்டது.

2026 தேர்தலை பொருத்தவரை நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரிய மாறுதலை ஏற்படுத்தும் என சிலர் நம்புகிறார்கள். குறிப்பாக திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டுக்களை விஜய் பெறுவார் என பலரும் நம்புகிறார்கள். விஜயுடன் எந்த கட்சியும் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை என்பதால் தவெக 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடும் எனத்தெரிகிறது.

இந்நிலையில், சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பணிகளை தவெக துவங்கிவிட்டது. குறிப்பாக வேட்பாளர் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் தயாராகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. வருகிற பிப்ரவரி 2ம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் துவங்கி 3 வருடங்கள் ஆகும் நிலையில் அன்று தவெகவின் முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகலாம் என்கிறார்கள்.

வேட்பாளர்களிடம் தவெக தலைவரான விஜய் நேர்காணல் நடத்தி அவர்களின் பின்புலம், அரசியல் ஆர்வம், சமூக அக்கறை, அரசியலில் அனுபவம், உள்ளூர் செல்வாக்கு என எல்லாவற்றையும் மதிப்பிட்டு வேட்பாளர்களை இறுதி செய்து வருகிறார் என சொல்லப்படுகிறது
 வருகிற பிப்ரவரி 2ம் தேதி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் போது அது விவாதத்தை ஏற்படுத்தும் என சொல்லப்படுகிறது.

ஒருபக்கம், தேர்தல் பிரச்சாரத்தை எங்கிருந்து துவங்கலாம் என்பது பற்றியும் விஜய் முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தெரிகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

6,000 கோடி ரூபாய் ஊழல்.. மது வியாபாரிகள் சங்கம் பகீர் குற்றச்சாட்டு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos