webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அட்லீ கூட இப்படி ஃபிரேம் வைக்க முடியாது!.. விஜயின் திருச்செந்தூர் கிளிக்!...

vijay
BY: webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:45 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (10:49 IST)
நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் அதை நம்பித்தான் அவர் அரசியலுக்கும் வந்திருக்கிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டது. எப்போதும் இல்லாத அளவில் தமிழக சட்டசபை வாக்கு எண்ணிக்கை 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. அதற்கு முக்கிய காரணம் விஜய் என்கிறார்கள். ஏனெனில் புதிய வாக்காளர்களும், இளம் வாக்காளர்களும் மிகவும் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

இந்நிலையில்தான் தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று இரவு திடீரென திருச்செந்தூர் புறப்பட்டு சென்றார். சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரை வந்தவர் அங்கிருந்து காரிலிருந்து திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியன் கோவிலுக்கு அதிகாலை 3 மணி அளவில் வந்தார். அப்போதே அங்கு அவரை பார்க்க பெரும் கூட்டம் கூடியிருந்தது. அதன்பின் சாமி தரிசனம் மற்றும் கடற்கரையில் தரிசனம் செய்துவிட்டு அவர் சுமார் 6 மணி அளவில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்..

webdunia


கோவிலில் இருந்து வெளியே வந்தபோது விஜய் தனது காரின் மீது ஏறி ரசிகர்களுக்கு கை அசைத்தார். அது தொடர்பான புகைப்படங்களை விஜய் ரசிகர்கள் பகிர்ந்து ‘அட்லி கூட இப்படி ஃபிரேம் வைக்க முடியாது’ என்று சொல்லி சந்தோஷப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் திருச்செந்தூர் கோயிலின் முழு கோபுரமும் பின்புறம் தெரிய விஜய் கையசைக்கும் அந்த புகைப்படம் மிகவும் சிறப்பாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

