விஜய் ஓட்டை பிரிக்கும் கிங் மேக்கரா?.. இல்லை கேம் சேஞ்சரா?.. ஒரு அலசல்!..

BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (11:45 IST) Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (12:19 IST)
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக வெறும் ‘ஓட்டுப் பிரிப்பவர்’ அல்ல, ‘கேம்-சேஞ்சர்’ என்பதற்கு 5 முக்கிய காரணங்கள்:

விஜய்யின் கணக்கு: பல வருடங்களாகவே சென்னை தெருக்களில் பெரும்பாலும் இரண்டு நிறங்கள்தான் தெரியும். ஒன்று திமுகவின் கருப்பு-சிவப்பு, அல்லது அதிமுக-வின் கருப்பு-வெள்ளை-சிவப்பு. தமிழக மக்களுக்கு அரசியல் என்பது ஒரு ‘பைனரி’ தேர்வு போலத்தான்.. ஒன்று இவர்களா? அல்லது அவர்களா? ஆனால் சமீபகாலமாக இளைஞர்களிடம் பேசும்போது சூழல் மாறியிருப்பதை உணர முடிகிறது. இப்போது பொதுமக்களின் விவாதம் விஜயையும், அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பற்றியுமே இருக்கிறது...

50 வருடங்களுக்கும் மேல் திமுக - அதிமுக என இருந்த தமிழக அரசியல் களம் தற்போது பல முனை போட்டியாக மாறியிருக்கிறது.

1. இளைஞர்களின் எழுச்சி: TVK-வின் மிகப்பெரிய பலம் (USP)

தமிழகத்தில் 20 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட வாக்காளர்கள் சுமார் 2.28 கோடி பேர் உள்ளனர். இது மொத்த வாக்காளர்களில் கிட்டத்தட்ட 40 சதவீதம் ஆகும். விஜய்யின் மிகப்பெரிய பலமே இந்த இளைய தலைமுறைதான். அவரது ரசிகர் பட்டாளம் வெறும் திரையரங்குகளுடன் நின்றுவிடவில்லை. அது இப்போது பூத் லெவல் வரை ஊடுருவியுள்ளது.

முதல்முறை வாக்காளர்கள் சுமார் 12.5 லட்சம் புதிய வாக்காளர்கள் விஜய்யை ஒரு புதிய மாற்றமாக பார்க்கிறார்கள்.

பழைய கட்சிகள் ஜாதி, மத சமன்பாடுகளில் கவனம் செலுத்தும்போது, விஜய் ‘வேலையில்லா திண்டாட்டம்’ மற்றும் ‘இண்டர்ன்ஷிப்’ போன்ற வாழ்வாதாரப் பிரச்சினைகளைப் பற்றிப் பேசுகிறார்.

2. 10-20 சதவீத வாக்கு வங்கி எனும் மந்திரம்:

சமீபத்திய தரவுகளின்படி, TVK தனது முதல் தேர்தலிலேயே 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை வாக்கு சதவிகிதத்தைப் பெற வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. 20 சதவீத வாக்குகளை வைத்து ஆட்சி அமைக்க முடியாதே என நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், இங்கேதான் சூட்சமம் இருக்கிறது.

தமிழகத்தில் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் பெரும்பாலும் மிகக் குறைவாகவே இருக்கும். இந்நிலையில், ஒரு மூன்றாவது கட்சி 15 சதவீத வாக்குகளைப் பிரித்தால், அது திமுக மற்றும் அதிமுக-வின் ‘வாக்கு வங்கியில்’ மிகப்பெரிய ஓட்டையை ஏற்படுத்தும். இது வெறும் ‘ஓட்டுப் பிரிப்பது’ அல்ல, ‘கிங்மேக்கர்’ (Kingmaker) ஆவதற்கான அடித்தளம். ஆனால், விஜய் ஒரு மேடையில் நான் கிங் மேக்கர் ஆவதற்காக வரவில்லை. வெற்றிபெறவே வந்திருக்கிறேன் என சொன்னார்.

அரசியல் விமர்சகர்களின் கருத்து:

தமிழக அரசியலில் ‘ஓட்டு டிரான்ஸ்பர்’ (Vote Transfer) என்பது மிக முக்கியமானது. திராவிட சித்தாந்தம் மற்றும் தமிழ் தேசியம் ஆகிய இரண்டையும் கலந்து விஜய் ஒரு புதிய கொள்கையை கொண்டிருக்கிறார். இது திமுக மற்றும் அதிமுக-வின் அதிருப்தி வாக்காளர்களை எளிதாக ஈர்க்கும்.

3. பல வருடங்களாக உள்ள ‘இருமுனை’ அரசியல் உடையுமா?:

1970-களுக்குப் பிறகு திமுக மற்றும் அதிமுக மட்டுமே மாறி மாறி ஆட்சி செய்துள்ளன. இடையில் கமல்ஹாசன் (MNM) அல்லது சீமான் (NTK) போன்றவர்கள் வந்தாலும், அவர்களால் ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாக மாற முடியவில்லை.விஜய்யின் அரசியல் கட்சியை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்துவது இவைதான்:

மக்களிடம் செல்வாக்கு: விஜய்யின் புகழ் கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறம் என இரண்டிலும் சமமாக உள்ளது. அவரது ‘விஜய் மக்கள் இயக்கம்’ ஏற்கனவே ஒரு வலுவான தரைமட்டக் கட்டமைப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.

4. கூட்டணிக் கணக்கு: கிங்மேக்கர் பங்கு:

2026 தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் ஏற்பட்டால், விஜய்யின் TVK மிக முக்கியமான சக்தியாக மாறும். தேசியக் கட்சிகளும், சில சிறிய கட்சிகளும் விஜயின் அடுத்த கட்ட நகர்வை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றன. அவரது 10-15 சதவீத வாக்கு பலம் எந்தவொரு கூட்டணியையும் அரியணையில் அமரவைக்கும் வலிமை கொண்டது.

தமிழகம் இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பொருளாதார மற்றும் அரசியல் மையம். அங்கு ஏற்படும் ஒரு மாற்றம் தேசிய அரசியலிலும் எதிரொலிக்கும். விஜய்யின் அரசியல் பயணம் வெறும் ஒரு ‘பிரபலத்தின் முயற்சி’ மட்டுமல்ல, அது ஒரு தீவிரமான மாற்றத்திற்கான தொடக்கமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

வரவிருக்கும் மாதங்கள் விஜயின் அரசியல் கணக்கு நிஜமாகுமா என்பதைத் தீர்மானிக்கும். ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதி. தமிழக அரசியல் களம் இனி ‘இருமுனை’ அல்ல, ‘மும்முனை’களால் அதிரப்போகிறது.

