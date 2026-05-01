முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

கோவில் கோவிலா போய் கும்பிடுறாரே!.. விஜய்க்கு பயம் வந்துடுச்சா?.. பின்னணி என்ன?..

BY: webdunia
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (13:15 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (13:17 IST)
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் விஜய் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என பலரும் சொல்கிறார்கள். முதல் நிலை வாக்காளர்கள் மற்றும் இளம் வாக்காளர்கள் மற்றும் நிறைய பெண்களும் இந்த தேர்தலில் விஜய்க்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். அதனால்தான் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருக்கிறது.

அரசியல் கட்சி துவங்கியது முதலே தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து பேசி மக்களின் மனதை செட் செய்தார் விஜய். அது ஓரளவுக்கு அவருக்கு கை கொடுத்தும் இருக்கிறது. அதிமுகவுக்கு பலமான தலைமை இல்லாத நிலையில் திமுகவின் எதிரியாக மக்கள் விஜயையே பார்க்கிறார்கள். எனவே திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக வேற யாராவது புதிதாக வரவேண்டும் என விரும்புவார்கள் விஜய்க்கு வாக்களிக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது..

அதேநேரம் நல்லதே நடக்கும்.. வெற்றி நிச்சயம்.. நம்பிக்கையோடு இருங்கள் என்று எல்லா மேடைகளிலும் பேசும் விஜய் கடந்த சில நாட்களாகவே தொடர்ந்து ஆன்மீக பயணம் செய்து வருகிறார்.. தேர்தலுக்கு முன்பு தேவாலயம், மசூதி, கோவில் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்று வழிபட்டார். தற்போது வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து விட்ட நிலையில் சமீபத்தில் திருச்செந்தூர் கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தார். அங்கு அரசியல் எதிரிகளை தோற்கடிக்க சூர சம்ஹார பூஜையும் அவர் செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், அடுத்த நாளே மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சென்று சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் வழிபட்டார்.. நாளை வேளாங்கண்ணி செல்லும் விஜய் அங்கு ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயத்தில் பிரார்த்தனை செய்யவிருக்கிறார். அதோடு நாகூர் தர்காவுக்கும் விஜய் செல்கிறார்.

இதையடுத்து விஜய்க்கு பயம் வந்து விட்டதாக பலரும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள் விஜய்க்கு. விஜய்க்கு தேர்தல் முடிவை நினைத்து நிறைய பயம் வந்துவிட்டது. அதனால்தான் கோவில் கோவிலாக போய்க்கொண்டிருக்கிறார். தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கும் முன் கோயிலுக்கு சென்றால் அது கோரிக்கை அல்லது பயம..  தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு கோவிலுக்கு சென்றால் அது வேண்டுதல் அல்லது நேர்த்திக்கடன்.. விஜய்க்கு இருப்பது பயம்’ என பலரும் சொல்கிறார்கள்.

ஏற்கனவே விஜயின் ஜோதிடரின் ஆலோசனைப்படி விஜய் திருச்செந்தூர் கோவிலுக்கு சென்று சூரசம்ஹார பூஜை செய்தார் என செய்திகள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது. தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும்.. அரசியல் எதிரிகளை வீழ்த்த வேண்டும் என்கிற எண்ணத்திலும் பயத்திலும்தான் விஜய் இப்படி தொடர்ந்து ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் என பலரும் விமர்சிக்க துவங்கியிருக்கிறார்கள்.

