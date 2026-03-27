முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிமுகம்!... தேதியை மாற்றிய விஜய்!..

karur vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (20:46 IST) Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (20:48 IST)
நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. மற்ற கட்சிகள் கூட்டணியில் இருக்கும் போது தவெக மற்றும் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. 234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் வேட்பாளர்கள் தனித்து போட்டியிடுகிறார்கள்..

தவெக கட்சி சந்திக்கும் முதல் சட்டமன்றத் தேர்தல் இது.. ஒருபக்கம் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். நாளை அந்த பகுதியில் அவர் 5 இடங்களில் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்காததால் அது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது. எனவே வருகிற 30ம் தேதி அனுமதி கேட்டு மீண்டும் தவெக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஒருபக்கம்,  தவெகவின் 234 வேட்பாளர்களையும் விஜய் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்.. சென்னையில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர ஹோட்டலில் இன்று இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கவிருந்தது. ஆனால் என்ன காரணமோ அது நடக்கவில்லை.. வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் குழப்பம் இருந்திருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது.

இந்நிலையில்தான் 234 தொகுதிகளுக்குமான தவெக வேட்பாளர்களை வருகிற 29ம் தேதி ஒரு தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் அறிமுகம் செய்யவிருக்கிறார். காலை 11 மணிக்கு தாஜ் கோரமண்டல் நட்சத்திர ஹோட்டலில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறவிருக்கிறது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

