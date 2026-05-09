தவறான ஆதரவு கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுத்தாரா விஜய்?.. பரபர அப்டேட்..

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (12:36 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (12:38 IST)
ஆட்சியமைக்க போதுமான ஆதரவு இல்லாத நிலையில் நேற்று மாலை ஆளுநர் அர்லேகரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கொடுக்கப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் கடிதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று மாலை ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்த போது தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க மெஜாரிட்டி இருக்கிறது என்பதற்கான ஆதரவு கடிதங்களையும் அர்லேகரிடம் கொடுத்தார். விஜய் கொடுத்ததாக கூறப்படும் அந்த கடிதத்தில் தவெக-108 ,காங்கிரஸ் – 5 , சிபிஐ -2, சிபிஎம் -2, விசிக – 2 , முஸ்லிம் லீக்- 1 , அமமுக -1 என மொத்தம் 121 எம்.எல்.ஏக்கள் ஆதரவு குறிப்பிடப்படிருந்தது.
ஆனால், 2 எம்.எல்.ஏ.க்களைக் கொண்ட இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தவெகவுக்கு ஆதரவு இல்லை என சொல்லிவிட்டது. மேலும், விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் இப்போதுவரை தனது முடிவை சொல்லவில்லை. அதேபோல், அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் நான் தவெகவை ஆதரிக்கவில்லை என செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். ஆளுநரிடம் விஜய் கொடுத்தது போலியான கடிதம் என டிடிவி தினகரன் கூறியிருக்கிறார்.
எனவே, இல்லாத ஆதரவை இருப்பதாக ஆளுநரிடம் விஜய் தவறான தகவலை கொடுத்திருப்பதாக திமுகவின் அவரை விமர்சித்து வருகிறார்கள்.