கை விரித்த ஆளுநர்!.. விஜய் தீவிர ஆலோசனை!. உச்சநீதிமன்றம் செல்வாரா?..

Publish Date: Thu, 07 May 2026 (13:00 IST)
Updated Date: Thu, 07 May 2026 (13:03 IST)
விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தும் ஆட்சியமைக்க தேவையான 117 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கிடைக்கவில்லை. அதனால், விஜயால் இப்போது வரை முதல்வராக பதவியேற்க முடியவில்லை. காங்கிரஸ் 5 எம்எல்ஏக்களுடன் ஆதரவு கொடுத்திருப்பதால் தவெகவின் பலம் தற்போது 112 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்பதால் ஆளுநர் யோசிப்பதாக தெரிகிறது.
ஆனால் ‘நீங்கள் என்னை முதலமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வையுங்கள்.. சட்டமன்றத்தில் நான் என் பலத்தை நிரூபிக்கிறேன்’ என விஜய் ஆளுநரிடம் கூறியதாக தெரிகிறது. ஆனால், இன்று காலை விஜயை நேரில் அழைத்து பேசிய ஆளுநர் ‘இன்னும் யார் உங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவிருக்கிறார்கள்?.. பெரும்பான்மை இல்லாமல் ஆட்சி அமைத்தால் சட்டசபையில் உங்களால் எப்படி நிரூபிக்க முடியும்?. எப்படி ஒரு நிலையான ஆட்சியை கொடுக்கமுடியும்?.. நீங்கள் நிரூபிக்காவிட்டால் எதிர்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவருவார்கள். உங்கள் ஆட்சி கவிழ்ந்து போகும்’ என சொன்னதாக தெரிகிறாது.
மொத்தத்தில் ஆட்சி அமைக்க தேவையான ஆதரவுடன் வாருங்கள் என்று சொல்லி விஜயை அவர் அனுப்பிவிட்டார். இதையடுத்து, அடுத்து என்ன செய்வது என தனது கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் சட்ட ஆலோகர்களிடம் விஜய் தற்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். அநேகமாக விஜய் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடருவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.