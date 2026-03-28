தலைமை செயலகத்தில் விஜய்!.. ஆக்‌ஷனில் இறங்கிய தளபதி!. தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு!..

Advertiesment
BY: Mahendran
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (16:51 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (16:52 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு மாற்று சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேநேரம் விஜயின் மீதும் அந்த கட்சியின் மீதும் பல விமர்சனங்களும் இருக்கிறது. விஜய் பல முக்கிய விஷயங்கள் குறித்து பேசுவதில்லை, மக்களுக்கான போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதில்லை, மக்களுக்கு ஆதரவாக நிற்கவில்லை, மக்களை அவர் சந்திப்பதே இல்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை என பல விமர்சனங்கள் அவர் மீது இருக்கிறது. ஆனால், இந்த விமர்சனங்களுக்கு விஜய் எந்த விளக்கமும் கொடுப்பதில்லை..

இதற்கு முன்னால் எப்படி இருந்தாரோ இனிமேல் அப்படி இருக்க முடியாது.. ஏனெனில் வருகிற ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவது உறுதியாகியிருக்கிறது. எனவே இன்று பெரம்பூரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்க திட்டமிட்டிருந்தார் விஜய்.

ஆனால் அதற்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. ஏனெனில் விஜய் பேசும் இடத்தில் 300 பேர் மட்டுமே கலந்து கொள்வார்கள் என தவெக தரப்பில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த இடம் மிகவும் குறுகலான பகுதி என்பதால் அதிகமானோர் வந்து விட்டால் என்ன செய்வது என யோசித்தே அவருக்கு அனுமதி மறுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

ஆனால் இதை திமுக பக்கம் திருப்பி விட்டார் விஜய். வேண்டுமென்றே எனக்கு தடை போடுகிறார்கள் என திமுகவை திட்டி நேற்று ஒரு அறிக்கையும் வெளியிட்டார்
. மேலும், பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட் நாயக்கை சந்தித்து புகார் அளிப்பதற்காக விஜய் தலைமைச் செயலகம் வந்தார். அவருடன் முக்கிய கட்சி நிர்வாகிகளும் உடன் இருந்தனர். அதன்பின் மனுவை கொடுத்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றிருக்கிறார். அரசியல் கட்சி துவங்கிய பின் முதல் முறை விஜய் தலைமைச் செயலகம் வந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

