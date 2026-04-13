webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திருச்சி கிழக்கு தொகுதில் பிரச்சாரம்!.. அனுமதி கிடைச்சா போவாரா? ரத்து செய்வாரா?..

vijay
BY: BALA
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (11:47 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (11:49 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விஜய் எங்கு பிரச்சாரத்திற்கு சென்றாலும் அங்கே அதிக அளவில் கூட்டம் கூடுகிறது. குறிப்பாக இளைஞர்களும் பெண்களும் அவரை பார்க்க கூடுகிறார்கள். அவர்களின் பிரச்சார வாகனம் செல்லும் சாலையெங்கும் பொதுமக்கள் அவரை பார்ப்பதற்காக நிற்கிறார்கள். விஜயை பார்த்துவிட்டால் முகத்தில் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுகிறார்கள். இது தொடர்பான பல வீடியோக்கள் ஏற்கனவே சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது..

ஒருபக்கம் மற்ற அரசியல் தலைவர்கள் போல விஜய் தொடர்ந்து பிரச்சாரம் செய்வதில்லை. ஒருநாள் பிரச்சாரம் செய்தால் இரண்டு நாட்கள் ரெஸ்ட் என்கிற மனநிலையில் இருக்கிறார்.. 2 நாட்களுக்கு முன்பு கன்னியாகுமரியில் சைக்கிள் ஓட்டி பிரச்சாரம் செய்தார். எனவே அடுத்த இரண்டு நாட்கள் அமைதியாக இருக்கிறார்.. வருகிற 21ம் தேதி வரை மட்டுமே பிரச்சாரத்திற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் விஜய் தமிழகத்தில் பல பகுதிகளுக்கும் பிரச்சாரம் செய்ய செல்ல மாட்டார் என கணிக்கப்படுகிறது.
எனவே விஜயின் உருவ சிலையை உருவாக்கியும், விஜயை போல ஒருவருக்கு மேக்கப் போட்டும் தவெக வேட்பாளர்கள் வாக்குகளை சேகரிக்க துவங்கி விட்டார்கள்..

ஒருபக்கம், அனுமதி கொடுக்கப்பட்டும் விஜய் பல தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்யாமல் ரத்து செய்து வருகிறார். ஏற்கனவே இரண்டு முறை கடலூர் பகுதியில் அனுமதி கொடுத்தும் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார். அதேபோல், சென்னை அண்ணாநகர், வில்லிவாக்கம், விருகம்பாக்கம், தி.நகர், சைதாப்பேட்டை ஆகிய தொகுதிகளிலும் அவர் பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார்.

இந்நிலையில்தான், விஜய் தான் போட்டியிடும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நாளை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக அனுமதி கேட்டிருக்கிறார். அனுமதி கிடைக்குமா? அப்படியே அனுமதி கிடைத்தாலும் இவர் சரியான நேரத்திற்கு சென்று அங்கு பிரச்சாரம் செய்வாரா? இல்லை ரத்து செய்வாரா? என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. இத்தனைக்கும் இது அவரின் சொந்த தொகுதி. எனவே விஜய் என்ன செய்யப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு தவெக தொண்டர்களிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

BALA
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (11:47 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (11:49 IST)

