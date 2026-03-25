முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

AI மூலம் பிரச்சாரம் செய்கிறாரா விஜய்?!.. வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாரா?!..

karur vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (16:17 IST) Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (16:19 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியிருந்தாலும் அவர் மற்ற அரசியல்வாதிகளை போல மற்ற மக்களை சந்திப்பதில்லை, மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுவதில்லை, போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை, பேட்டி கொடுப்பதில்லை என அவர் மீது பல விமர்சனங்கள் இருக்கிறது.

ஆனால், இதுபற்றி விஜய் எந்த விளக்கமும் கொடுப்பதில்லை. யார் என்ன வேணாலும் பேசட்டும்.. நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் என்கிற மனநிலையில்தான் விஜய் இருக்கிறார்.. அவர் நடிகராக இருந்தவரை அது ஓகே.. ஆனால் ஒரு அரசியல்வாதியாக அது அவருக்கு செட் ஆகுமா என்பது தெரியவில்லை..

நாம் மற்ற அரசியல்வாதிகளை போல நடந்து கொள்ளவில்லை என்றாலும் மக்கள் நமக்கு ஓட்டு போடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் விஜய் இருக்கிறார். தற்போது சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தவெக தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்திருக்கிறது. கண்டிப்பாக 234 தொகுதிகளுக்கும் விஜய் செல்ல வாய்ப்பில்லை.

எனவே, தவெகவுக்கு வேறு பிளான் இருக்கிறது. சில இடங்களில் மட்டும் விஜய் பேசுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக தான் போட்டியிடவுள்ள பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் வருகி 29ம் தேதி பிரச்சாரம் செய்வார் என சொல்லப்படுகிறது. மற்ற தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களின் பெயர்களை சொல்லி ஏ.ஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் வேட்பாளர்களுக்காக விஜய் வாக்கு சேகரிப்பது போல வீடியோக்களும் ரெடியாக இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனிமேல் Form 16 கிடையாது.. சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இனி எந்த Form? ஏப்ரல் 1 முதல் திடீர் மாற்றம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos