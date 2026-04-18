உதய சூரியன் சின்னமே நாங்கதான் கொடுத்தோம்!. நக்கல் பண்ணுவீங்களா!.. தவாக வேல்முருகன் ஆவேசம்!..

vel murugan
BY: Mahendran
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (16:03 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (16:07 IST)
கடந்த சிலர் தேர்தலாகவே வேல்முருகனின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வந்தது. ஆனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக அந்த கட்சிக்கும், திமுகவுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடந்த போது அக்கட்சியை திமுக சார்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவர்கள் மிகவும் நக்கலடித்து பேசியதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் கோபமடைந்த வேல்முருகன் திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார்..

அதன்பின் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிடுவதாக அறிவித்த வேல்முருகன் எல்லா தொகுதிகளிலும் வேட்பாளரையும் அறிவித்தார். அதில் 20 வேட்பு மணுக்களை தேர்தல் அதிகாரிகள் நிராகரித்துவிட்டனர். இதற்கு வேல்முருகன் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், ஒரு பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய வேல்முருகன் ‘திமுகவின் சின்னமே எங்க பாட்டனுடையது. அது நாங்கள் கொடுத்த சின்னம்.. 1957 தேர்தலில் எங்கள் கோவிந்தசாமி படையாச்சியிடம் திமுக தலைவராக இருந்த அண்ணா வந்து கேட்டு நாங்கள் கொடுத்த சின்னம்தான் உங்களுடைய உதயசூரியன் சின்னம். அந்தச் சின்னத்தில் நின்னு நீங்க ஜெயிச்சுட்டு இன்னைக்கு சட்டசபையில் உட்கார்ந்து எங்களையே கேலி, கிண்டல் பண்ணுவீங்களா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்.


