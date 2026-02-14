முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெகவின் அடுத்த பொதுக்கூட்டம் எங்கே? செங்கோட்டையன் கொடுத்த அப்டேட்..!

sengottaiyan

Siva

, சனி, 14 பிப்ரவரி 2026 (14:26 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய் மற்றும் நடிகை த்ரிஷா குறித்து பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் முன்வைத்த தனிப்பட்ட விமர்சனங்களுக்கு, தவெக தரப்பிலிருந்து மிகக் காரசாரமான பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
தவெக நிர்வாகி செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "நயினார் நாகேந்திரன் எல்லாம் ஒரு ஆளா? பாஜக எல்லாம் ஒரு கட்சியா?" என்று மிக காட்டமாக சாடியுள்ளார். ஒரு கட்சியின் தலைவராக இருந்து கொண்டு, மற்றொரு தலைவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் பற்றி பேசுவது தரம் தாழ்ந்த அரசியல் என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
 
மேலும், கட்சிப் பணிகள் தொய்வின்றி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்ட செங்கோட்டையன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அடுத்த பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் பொள்ளாச்சியில் நடைபெற உள்ளதாக ஒரு முக்கிய தகவலையும் வெளியிட்டார். 
 
விஜய்யின் அரசியல் வருகையைத் தடுக்க நினைப்பவர்களுக்கு மக்கள் மன்றம் தகுந்த பாடம் புகட்டும் என்றும் அவர் எச்சரித்தார். நயினாரின் பேச்சுக்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் தவெக தொண்டர்கள் கொதிப்படைந்துள்ள நிலையில், செங்கோட்டையனின் இந்த பதிலடி அரசியல் களத்தில் மேலும் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளது.
 
Edited by Siva

