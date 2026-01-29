அதிமுகவை அடிக்க வேண்டாம்.. திமுக மட்டுமே நமது டார்கெட்.. விஜய்யின் திடீர் மனமாற்றம்..!

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் தனது அரசியல் தாக்குதல்களை ஆளுங்கட்சியான திமுகவை நோக்கி தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அண்மையில் நடைபெற்ற கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில், சென்னை வெள்ள மேலாண்மை, ஊழல் புகார்கள் மற்றும் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாதது போன்ற விவகாரங்களில் திமுகவை மட்டுமே இலக்காக வைத்து பிரச்சாரம் செய்யத் தொண்டர்களுக்கு தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, வழக்கறிஞர் சத்யகுமார் போன்ற முக்கிய பேச்சாளர்கள், 2026 தேர்தல் களம் என்பது தவெக vs திமுக என்ற நேரடி போட்டியாகவே இருக்கும் என்று கூறி வருகின்றனர். மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட மாநாட்டில், கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ சின்னமான 'விசில்' அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 2024-ல் தொடங்கப்பட்ட இந்தப் பேரியக்கம், தற்போது 15 மில்லியனுக்கும் அதிகமான உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளதாகக் கூறுகிறது.
சமீபத்திய ஆய்வுகள் மற்றும் தவெகவின் உட்கட்சி தகவல்களின்படி, அக்கட்சி 30% வாக்கு வங்கியை எட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த வாக்குகள் திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளை பிரிக்குமா அல்லது புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற பரபரப்பு நிலவுகிறது. அதிமுகவை ஊழல் கட்சி என்றும் திமுகவை "தீய சக்தி" என்றும் விமர்சிக்கும் விஜய், திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாகத் தன்னை முன்னிறுத்தி வருகிறார். இருப்பினும் இனிவரும் காலங்களில் அவர் அதிமுகவை விமர்சனம் செய்ய மாட்டார் என தெரிகிறது.