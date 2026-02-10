சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக ஆதிக்கமா? அதிர்ச்சியில் திராவிட கட்சிகள்..!

தமிழக அரசியல் களத்தில் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஏற்படுத்தி வரும் தாக்கம், குறிப்பாக சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் திராவிட கட்சிகளுக்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
சமீபத்திய ரகசியக் கணிப்புகளின்படி, சென்னையில் உள்ள படித்த இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் ஆதரவு தவெகவிற்கு அதிகமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. இது காலம் காலமாக சென்னையைத் தங்களது கோட்டையாகக் கருதி வந்த திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
சென்னையில் விஜய்யின் தவெக அமைதியாக செய்து வரும் பூத் கமிட்டி வேலைகள் ஆளுங்கட்சியையும் எதிர்க்கட்சியையும் கலக்கமடையச் செய்துள்ளன. குறிப்பாக, வட சென்னை மற்றும் மத்திய சென்னை பகுதிகளில் தவெக-வின் உறுப்பினர் சேர்க்கை எதிர்பாராத வேகத்தில் அதிகரித்துள்ளது.
திராவிட கட்சிகளின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியில் விஜய் ஓட்டுகளை பிரிப்பார் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த மும்முனைப் போட்டியால், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் சென்னையின் 16 தொகுதிகளும் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்திற்கு சாட்சியாக அமையப்போவது உறுதி.