முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் கட்சியில் காளியம்மாள்? இன்னும் சில பிரபலங்கள்.. சூடு பிடிக்குது தேர்தல் களம்..!

Advertiesment
TVK Vijay Party News

Siva

, திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (11:01 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கிவிட்டது. நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகம் தொடங்கிய நாள் முதல், அக்கட்சியில் இணையப்போகும் பிரபலங்கள் குறித்துப் பல்வேறு யூகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வரிசையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் முக்கிய முகமாக இருந்த காளியம்மாள், தவெகவில் இணையப்போவதாக வெளியாகும் தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 
 
காளியம்மாள் மட்டுமல்லாமல், ஏற்கனவே முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், விசிக-வில் இருந்து விலகிய ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் அதிமுக-வின் சி.டி. நிர்மல் குமார் போன்ற மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் தவெக-வில் முக்கியப் பொறுப்புகளை ஏற்றுள்ளனர்.
 
விஜய்யின் இந்த 'விசில் புரட்சி'யில் இன்னும் பல ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் இணையவிருப்பதாகவும் செய்திகள் உலா வருகின்றன. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களைத் தனது பக்கம் இழுப்பதன் மூலம், திராவிட கட்சிகளின் வாக்கு வங்கியைச் சிதைக்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளார். 
 
இந்த பிரபலங்களின் வருகை என்பது தவெகவுக்கு தொடக்க கால உற்சாகத்தைத் தரும் என்றாலும், அது வாக்குகளாக மாறுமா என்பதே நிதர்சனமான கேள்வி. விஜய்யின் இந்த மெகா கூட்டணி மற்றும் பிரபலங்களின் சேர்க்கை, 2026 தேர்தலில் ஒரு புதிய சரித்திரத்தைப் படைக்குமா அல்லது ஒரு சவாலான பயணமாக அமையுமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

துணிஞ்சு முடிவெடுங்க ராகுல் காந்தி? 25 தொகுதி வாங்கி 18 தொகுதி ஜெயிச்சு என்ன பயன்? காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் ஆதங்கம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos