செலவு பண்ண தயங்கும் நிர்வாகிகள்!.. வேட்பாளர்களை செலக்ட் பண்ண திணறும் தவெக!.

karur vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (16:40 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (16:41 IST)
பிரபலமான நடிகராக இருந்து தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியின் தலைவராக மாறி இருப்பவர் விஜய். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழர் வெற்றிக் கழகம் துவங்கப்பட்டது. எங்களுடன் கூட்டணி அமைத்தால் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என விஜய் அறிவித்தார்.

ஆனாலும் இதுவரை எந்த கட்சியும் தவெகவுடன் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை
தாலுகாவும். தவெகவை பொறுத்தவரை கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே திமுகவை மட்டுமே அவர்கள் தொடர்ந்து விமர்சித்து வருவதால் அதிமுக -  பாஜக கூட்டணியில் தவெக இணையும் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டி என தவெக அறிவித்துவிட்டது..

இந்நிலையில்தான், தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் தவெக சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது. ஏனெனில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு கோடி செலவு செய்யும் நபரால் மட்டுமே தேர்தலை சந்திக்க முடியும் என  தவெக நம்புகிறது. ஒரு கோடி கையில் இருந்தால்தான் சீட் உறுதியாகும் என தவக சொல்கிறது.

ஆனால் விஜயின் மனைவி சங்கீதா மற்றும் திரிஷா விஜயத்தில் விஜய் இமேஜ் சரிந்திருக்கிறது. அதேபோல், எந்த கூட்டணியும் இல்லை.. எனவே அவ்வளவு செலவு செய்ய நிர்வாகிகளை யோசிக்கிறார்களாம்..  எனவே தவெகவில் வேட்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் சிக்கல் எழுந்திருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் மீறி எவ்வளவு பேர் தவெகவில் போட்டியிட வருவார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்

