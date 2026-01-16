வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்யும் விஜய்!.. வேகமெடுக்கும் தவெக தேர்தல் பணி...

தமிழகத்தில் அதிமுக, திமுக, நாம் தமிழர், காங்கிரஸ், பாஜக, பாமக, தேமுதிக என பல கட்சிகள் இருந்தாலும் விஜய் துவங்கியிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மீது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் விஜய் சினிமாவில் பெரிய நட்சத்திரம் என்பதால் அந்த சினிமா கவர்ச்சி அவரின் அரசியலிலும் பயன்படும் என கருதப்படுகிறது.
ஒருபக்கம் விஜயை பார்க்க கூடும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது என்கிற கருத்து நிலவுகிறது. ஆனால் அது ஓட்டாக மாறும் என விஜய் நம்பிக்கையாக இருக்கிறார். இந்நிலையில்தான் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை இறுதி செய்யும் பணியில் தவெக தலைவர் விஜய் இறங்கியுள்ளார்.
தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புபவர்களின் விவரங்களை சேகரிக்க விண்ணப்பங்களை வெளியிட்டிருக்கிறது தவெக. வேட்பு மனுவில் பல முக்கிய விஷயங்களை குறிப்பிடவேண்டும் என அறிவுறத்தப்பட்டிருக்கிறது.
போட்டியிட விரும்பும் தொகுதி, போட்டியிட விரும்புவதற்கான காரணங்கள், வெற்றி வாய்ப்பு ஆகியவற்றை குறிப்பிட வேண்டும். வேட்பாளர்கள் சொத்து மதிப்பு, முகவரி உட்பட முழு சுய விபரத்தையும் பதிவிட வேண்டும்.
தவெக மற்றும் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் ஆற்றிய பணிகளின் விவரங்களையும் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே தேர்தலில் போட்டியிட்டிருந்தால் அது தொடர்பான விவரங்களையும் குறிப்பிட வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பங்களை ஆன்லைன் மூலம் தலைமைக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் விண்ணப்பிப்பவர்களின் சுயவிபரங்களை பார்த்து தேர்தலில் சீட் கொடுப்பார் என தவெக வட்டாரம் சொல்கிறது.