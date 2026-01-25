முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவெக கூட்டத்தில் விஜய்!... ஜனநாயகன், சிபிஐ பற்றி பேசுவாரா?...

Advertiesment
vijay

Mahendran

, ஞாயிறு, 25 ஜனவரி 2026 (11:11 IST)
நடிகர் விஜய் கடைசியாக மலேசியாவில் நடந்த ஜனநாயகன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டார். அதன்பின் கடந்த 37 நாட்களாக விஜய் எந்த பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளவில்லை. எந்த தவெக கூட்டத்திலும் அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை. இதற்கிடையில்தான் ஜனநாயகன் திரைப்படம் சென்சாரில் சிக்கி இதுவரை வெளியாகவில்லை.. வருகிற 27ம் தேதி இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாகவுள்ளது.

ஒருபக்கம் தவெக தலைவர் விஜய் இரண்டு முறை டெல்லிக்கு சென்று கரூர் சம்பவம் தொடர்பான சிபிஐ விசாரணையில் கலந்து கொண்டார்.ஆனால் அரசியல்வாதியாக இருக்கும் விஜய் ஜனநாயகன் பிரச்சினை பற்றியும், சிபிஐ விசாரணை பற்றியும் இதுவரை எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.

இந்நிலையில்தான் இன்று மாமல்லபுரத்தில் நடைபெறும் தவெக செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் விஜய் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்.. இந்த செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். கியூ ஆர் கோடு அடையாள அட்டை வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே கூட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சட்டமன்றத் தேர்தல் பணி தொடர்பாக மாநில, மாவட்ட அளவிலான செயல் வீரர்களுடன் விஜய் ஆலோசனை செய்யவிருக்கிறார். விசில் சின்னம் கிடைத்தபின் தவெக சார்பில் நடக்கும் முதல் கூட்டம் இது.

இந்த விழாவில் ஜனநாயகன் ரிலீஸ் பற்றியும் சிபிஐ விசாரணை பற்றியும் விஜய் பேசுவாரா என்கிற எதிர்பார்ப்பு ஒருபக்கம் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த இரண்டு விவகாரம் பற்றியும் விஜய் இந்த கூட்டத்தில் பேச மாட்டார்.. தேர்தல் தொடர்பான விஷயத்தை மட்டுமே அவர் பேசுவார் என தவெகவினர் சொல்கிறார்கள்

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

37 நாட்களுக்கு பின் பொதுநிகழ்ச்சியில் விஜய்!.. தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்பு...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos