நலமும் வளமும் பெருகட்டும்!.. தவெக தலைவர் விஜய் பொங்கல் வாழ்த்து!...

தமிழர்களின் திருநாளாக பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக விவசாயிகளை போற்றும் நாளாக பொங்கல் விழா பார்க்கப்படுகிறது. தை முதல்நாள் தை பொங்கல், தை இரண்டாம் நாள் சூரிய பொங்கல், தை மூன்றாம் நாளை மாட்டுப்பொங்கல், நான்காம் நாள் காணும் பொங்கலாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
பொங்கலை முன்னிட்டு பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு 5 நாட்கள் விடுமுறையும் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் பொங்கலை கொண்டாடுகிறார்கள்.
அதோடு தமிழக மக்கள் அனைவரும் நண்பர்களிடமும், உறவினர்களிடமும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
இந்நிலையில்தான், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தமிழக மக்களுக்கு வாழ்த்து செய்தி சொல்லியிருக்கிறார். அவரின் வாழ்த்து செய்தியில் ‘தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் திருநாளில் உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் உறவுகளின் வாழ்வில் அன்பும் அமைதியும் நிறைந்து நலமும் வளமும் பெருகட்டும்.. அனைவருக்கும் வெற்றி பொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்.