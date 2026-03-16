இனிமே டெல்லிக்கு வரமாட்டேன்!.. சிபிஐக்கு கடிதம் எழுதிய விஜய்!..

vijay
BY: BALA
Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (11:05 IST) Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (11:06 IST)
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ தனது விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறது.. ஏற்கனவே தவெக நிர்வாகிகள் மற்றும் கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் என பலருக்கும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு வரவழைத்து நேரில் விசாரணை நடத்தியது.

தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, சிடி நிர்மல் குமார் ஆகியோர் டெல்லிக்கு நேரில் சென்று விசாரணையில் கலந்து கொண்டனர்.. அதேபோல் தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியது. கடந்த ஜனவரி 15 மற்றும் 19ம் என இரண்டு நாட்களும் விஜய் டெல்லி சென்று சிபிஐ அதிகாரிகள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தார்.

அதன்பின் மார்ச் 15ஆம் தேதியான நேற்றும் விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணையில் கலந்து கொண்டார். இந்நிலையில்தான் சிபிஐ மற்றும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆகிய இருவருக்கும் தவெக தலைவர் விஜய் ஒரு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.

தேர்தல் காலம் என்பதால் இனிமேல் விசாரணை என்றால் அதை சென்னையில் நடத்த வேண்டும். கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக ஒத்துழைப்பு கொடுக்க எப்போதும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் எனவும் விஜய் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதாக தவெக வட்டாரம் சொல்கிறது.

