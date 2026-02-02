முதல்வர் ஸ்டாலினே விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டுப் போடுவார்!.. தெறிக்கவிட்ட விஜய்!...

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2 வருடங்கள் முடிந்துவிட்டது.. எனவே அதை கொண்டாடும் வகையில் மூன்றாவது துவக்க விழா இன்று பனையூர் அலுவலகத்தில் நடந்தது. அந்த விழாவில் தவெக தலைவர் விஜய் மிகவும் ஜாலியாக பேசினார்..
விசில் சின்னம் மக்களிடம் போய் சேர்ந்துள்ளது. நகரம் மட்டுமில்லாமல் சின்ன கிராமத்திலும் விசில் சத்தம் கேட்கிறது.. நான் ஒன்று சொல்கிறேன்.. இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் ‘அமைச்சர்கள் செய்யும் தவறுகளால் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பிரச்சனை வரும் என்கிற பயத்தில் எனக்கு உறக்கமே வரவில்லை’ என்று பேசினார்..
அவர் ஒரு நாள் நன்றாக தூங்கும்போது அவரை எழுப்பி ‘நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடவீர்கள்?’ என்று கேட்டால் விசில் சின்னத்திற்கு என்றுதான் சொல்வார்.. அதுதான் உண்மையும் கூட.. திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு மாபெரும் மக்கள் சக்தியான தவெகவால்தான் முடியும்..
சில பேர் கருத்துக்கணிப்பு என்கிற பெயரில் தவறான தகவல்களை வெளியிடுகிறார்கள்.. அதெல்லாம் காண்டில் எடுத்த கருத்துக்கணிப்பு போல தெரிகிறது.. உண்மையாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் போய் கருத்துக்கணிப்பு எடுத்தால் தவெகவுக்கு மக்களிடம் இருக்கும் வரவேற்பு தெரியும்.. என் அப்பா, அம்மா, அண்ணன், தங்கை, தம்பி தவெகவுக்கு வாக்களிப்பதை யாராலும் தடுக்க முடியாது.. திமுக என்ன விலை கொடுத்தாலும் அவர்களை விலைக்கு வாங்க முடியாது
.. தீய சக்தியும், ஊழல் சக்தியும் நமக்கு எதிராக இருக்கிறது.. அவற்றை முறியடிப்போம்..
ஒரு டபுள் என்ஜின்.. ஒரு டப்பா என்சின்.. இன்னும் எத்தனை இன்ஜின் வந்தாலும் டாப் என்ஜின் தவெகதான்’என்று அவர் பேசினார்.
மேலும், ‘திருவள்ளுவர் இப்போது உயிரோடு இருந்திருந்தால் என்ன குறள் எழுதியிருப்பார் என கற்பனையாக யோசித்துப் பார்க்கிறேன்.. ‘அநீதி அராஜகம் தில்லுமுல்லு இவையெல்லாம் திமுக முதற்றே உலகு’ என நக்கலடித்தார் விஜய்..