முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

20 லட்சம் பிணையில்லா கல்விக்கடன்!.. தவெக தலைவர் விஜய் அறிவிப்பு..

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 (13:57 IST) Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 (14:01 IST)
நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளது. 234 தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் களம் காண்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் இன்று காலை 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் விஜய்.

அப்போது நிர்வாகிகள் முன் பேசிய விஜய் ‘மக்கள் கூட்டணியான நமக்கும் ஸ்டாலின் சார் கூட்டணிக்கும் இடையேதான் போட்டி. இது மக்களுக்கான காப்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்தும் கூட்டம். தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் எல்லை காப்பாளர்களாக இருக்க வேண்டும்.. அதனால்தான் நானே பார்த்து பார்த்து வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்திருக்கிறேன்.

ஒரே நேரத்தில் நான் எல்லா இடங்களுக்கும் செல்ல முடியாது என்பதால் என்னுடைய பிரதிநிதிகளாக ஒவ்வொருவரையும் தேர்வு செய்துள்ளேன்’என பேசியிருக்கிறார். அதன்பின் வேட்பாளர் அறிவிப்பை அவர் வெளியிட்டார். அதில், தான் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய 2 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடவுள்ளதாக அறிவித்தார். அதன்பின் 3ம் கட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை விஜய் வெளியிட்டார்.

நிதி நெருக்கடியில் கல்வி தடைபடுவதை தவிர்ப்பதற்காக 12ம் வகுப்பு முதல் முனைவர் பட்டம் (Phd) வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு 20 லட்சம் வரை பிணையில்லா கடன் வழங்கப்படும்
29 வயதை கடந்தும் வேலை கிடைக்காத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ. 4000 மற்றும் டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 2000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும்..

அரசு தேர்வுகளுக்கான கால அட்டவணை முறைப்படுத்தப்பட்டு நிலையான முறையில் பணியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்..

75 சதவீத தமிழர்களுக்கு வேலை வழங்கும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மாநில ஜிஎஸ்டி வரியில் 2.5 சதவீத மானியமும் மின் கட்டணத்தில் 5 சதவீத மானியமும் வழங்கப்படும். மேலும், இத்தகைய நிறுவங்களின் தயாரிப்புகளுக்கு அரசு கொள்முதலில் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும்..

தமிழகத்தை போதை பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற சிறப்பு செயல்பாட்டு முறைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் தீவிரமாக அமல்படுத்தப்படும்..

நமக்கும் ஸ்டாலின் சாருக்கும்தான் போட்டி!.. வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டத்தில் விஜய்!...

