தயவு செஞ்சி இத பண்ணாதீங்க!.. விஜய் வைத்த ரிக்வஸ்ட்!. சொன்னா கேப்பாங்களா?

Mahendran

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (13:49 IST)
விஜய் பிரபலமான நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்ததால் அவர் எங்கு சென்றாலும் அவரை காண மக்களும், ரசிகர்களும் கூடி விடுகிறார்கள். விஜய் அரசியலுக்கு வந்திருப்பதால் பல அரசியல் கூட்டங்களில் அவர் கலந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அதற்காக அவர் காரில் வரும் போது சாலையெங்கும் அவரை காணவும், கை காட்டவும் பலரும் நிற்கிறார்கள்.  பலரும் அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள்.. அவர் காருக்குள் இருப்பதால் பலரும் செல்போனில் செல்பி எடுக்கிறார்கள்..

அதேபோல் அவரின் வாகனம் சாலையில் செல்லும் போது அவரின் வாகனத்திற்கு முன்னும், பின்னும் மற்றும் இரு பக்கங்களிலும் விஜயின் வாகனத்தை ஒட்டியபடி ரசிகர்களும், தவெகவினரும் இரு சக்கர வாகனங்களில் வலம் ருகிறார்கள். இதனால் அவரின் வாகனம் மெதுவாக செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. விஜயின் வாகனத்திற்கு முன் சிலர் நின்று செல்பி எடுப்பதால் விஜயின் வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டிய சூழ்நிலையும் ஏற்படுகிறது..

இன்று வேலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள விஜய் வந்தபோதும் இது எல்லாமே நடந்தது.. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது.. ஏற்கனவே போலீசார் விஜயின் வாகனம் வரும்போது அவருக்கு முன்னும் பின்னும் இருசக்கர வாகனத்தில் யாரும் வரக்கூடாது என கட்டுப்பாடு விதித்திருக்கிறார். ஆனால், இன்று காலையும் அது நடந்தது..

இந்நிலையில் வேலூரில் கூட்டத்தில் பேசி முடித்த விஜய் ‘நான் எல்லோருக்கும் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன்.. நான் இங்கிருந்து நான்கு மணி நேரம் பயணம் செய்து சென்னை செல்லவிருக்கிறேன்.. என் வண்டியின் முன்னும் பின்னும் இரு பக்கத்திலும் யாரும் என்னை பின் தொடர்ந்து வர வேண்டாம்.. தயவு செய்து இதை பின்பற்றுங்கள்’ எனகு கோரிக்கை வைத்தார்..

ஆனால், அவர் சொன்னதை அவரின் ரசிகர்களும், தவெகவினரும் பின்பற்றுபவர்களா என்பதுதான் தெரியவில்லை.

