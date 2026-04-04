வழக்கம்போல் லேட்!. புதுச்சேரி பிரச்சாரத்தில் சொதப்பிய விஜய்!.. தொடர்ந்து நடக்குமா?..

vijay
BY: BALA
Publish Date: Sat, 04 Apr 2026 (12:08 IST) Updated Date: Sat, 04 Apr 2026 (12:11 IST)
நடிகர் விஜய் ஓரிடத்திற்கு பிரச்சாரம் செய்ய சென்றாலே அவர் செல்லும் வழியெங்கும் அவரை காண அவரின் ரசிகர்களும், பொதுமக்களும் கூடிவிடுகிறார்கள். இதனால், விஜயின் வாகனம் மிகவும் மெதுவாக செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. ஒருபக்கம், விஜயை அருகில் பார்ப்பதற்காக அவரின் ரசிகர்கள் இரு சக்கர வாகனங்களில் துரத்துகிறார்கள்.

அப்படி செல்லும்போது பல விபத்துக்களும் ஏற்படுகிறது. தஞ்சாவூரில் கூட ஒரு வாலிபர் கீழே விழுந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று இறந்துபோனார். இன்று விஜய் புதுச்சேரிக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக சென்றிருக்கிறார் விஜய். காலை 10 மணி முதல் 11 மணி வரை தட்டாஞ்சாவடி மார்க்கெட் கமிட்டி பகுதியிலும், 11 முதல் 12 மணி வரை கடலூர் சாலை மால் அருகிலும், 12 மணி முதல் 1 மணி வரை தவளக்குப்பம் ஜங்சன் பகுதியிலும் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வார் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக சார்பில் அனுமதி பெறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், 11.50 மணியளவில்தான் விஜய் தட்டாஞ்சாவடி மார்க்கெட் பகுதிக்கு வந்தார்.

எனவே, புதுச்சேரி போலீஸ் அனுமதி கொடுத்திருந்த நேரத்தில் மற்ற இரண்டு இடங்களிலும் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வாரா?. புதுச்சேரி காவல்துறை அதை அனுமதிக்குமா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்து.. இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் விஜய் மீதமுள்ள 2 இடங்களிலும் விஜய் பேசிவிடுவார் என தவெகவினர் சொல்கிறார்கள்.

