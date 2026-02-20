முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நெருங்கும் தேர்தல்!.. தவெக நிர்வாகிகளுக்கு விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு..

Advertiesment
vijay

BALA

, வெள்ளி, 20 பிப்ரவரி 2026 (13:44 IST)
நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கியவர் விஜய். அடிப்படையில் அவர் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருந்ததால் தனது ரசிகர்களின் வாக்கும் பொது மக்களின் வாக்கும் தனக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் அவர் அரசியல் கட்சியை துவங்கியிருக்கிறார். 30 வருடங்களுக்கு மேல் சினிமாவில் நடித்திருக்கும் விஜய் வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 15 சதவீதத்திற்கும் மேல் வாக்குகளை வாங்குவார் என கணிக்கப்படுகிறது..

இப்படி பல கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியானாலும் அது எல்லாம் உண்மையா என்பது சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பின்னரே தெரியவரும். ஒருபக்கம் காங்கிரஸுடன் கூட்டணி அமைக்க தவெக முயற்சி செய்தது. ஆனால் அது நடக்குமா என்பது தெரியவில்லை. அதேபோல் தொடர்ந்து பொதுக் கூட்டங்களிலும் பேசி வருகிறார் விஜய். வருகிற 23ஆம் தேதி வேலூரில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடக்கவிருக்கிறது. இதில் 5 ஆயிரம் பேர் வரை கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில் மார்ச் 1ம் தேதி ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் செயல் வீரர்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என விஜய் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். தேர்தல் பணிகளில் தீவிரம் காட்ட வேண்டும்.. தேர்தல் பணிகள் குறித்து அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் மாவட்ட செயலாளர்கள் விளக்க வேண்டும்.. ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் குறைந்தது 5 தேர்தல் பணிமனைகளை அமைக்க வேண்டும்’ என அவர் தவெக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஏலியன்ஸ் இருப்பது உண்மையா?.. கண்டுபிடிச்சது என்ன?.. அமெரிக்கா எல்லாத்தையும் சொல்லப்போறாங்களாம்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos