முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

விஜய் சொத்து மதிப்பு 624.58 கோடி!. வேட்புமனுவில் விவரம்!...

Advertiesment
vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (17:55 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (17:58 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற கட்சியை துவங்கி முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் சந்திக்கவிருக்கிறார். அவரின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் இந்த தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் 234 தொகுதிகளுக்குமான வேட்பாளர்களை விஜய் நேற்று அறிவித்தார்.

ஒருபக்கம் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியிலும், திருச்சி கிழக்கு தொகுதியிலும் போட்டியிடுகிறார். அதோடு இன்று பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார். அதன்பின் கொளத்தூர் உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்தார்.. வழக்கம்போல் திமுக ஒரு தீயசக்தி.. திமுகவிடமிருந்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் எனவும் பேசினார். அதோடு, திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனவும் பேசினார்.

பிரச்சாரத்திற்கு முன்பு அவர் பெரம்பூர் தேர்தல் அலுவலகத்திற்கு சென்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த வேட்பு மனுவில் தனது அசையும் சொத்துக்களின் மதிப்பு 404.58 கோடி எனவும் சுயமாக வாங்கிய அசையா சொத்தின் மதிப்பு 92 கோடி எனவும் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். விஜய் வாங்கியுள்ள அசையா சொத்தின் நடப்பு சந்தை மதிப்பு 220 கோடி என அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கஞ்சா கடத்தி சிறைக்கு போனவருக்கு சீட் கொடுத்த விஜய்!.. இதுதான் உங்க டக்கா?!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos