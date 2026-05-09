ஆளுநருடன் சந்திப்பு!.. 11ம் தேதி முதல்வராகிறார் விஜய்?!. பரபரப்பு அப்டேட்.

BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (18:27 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (18:30 IST)
விஜயின் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் , இந்திய கம்யூனிஸ்ட் , மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்  விடுதலை சிறுத்தை, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் என எல்லா கட்சிகளும் ஆதரவு கொடுத்துவிட்ட நிலையில் தவெகவிற்கு தற்போது 120 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கிறார்கள். இதையடுத்து, ஆட்சியமைப்பதற்கு தேவையான ஆதரவு விஜய்கு கிடைத்துவிட்டது. எனவே, விஜய் முதல்வராவதும் உறுதியாகிவிட்டது.

120 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு இருப்பதால் தன்னை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் ஆளுநரை சந்திக்க திட்டமிட்டு பட்டினப்பாக்கம் அலுவலகத்திலிருந்து விஜய் ராஜ்பவனை நோக்கி கிளம்பினார். ஆனால், விஜயை சந்திக்க ஆளுநர் நேரம் ஒதுக்கவில்லை என்பதால் யுடர்ன் போட்டு மீண்டும் விஜய் வீட்டிற்கே திரும்பிவிட்டதாக செய்திகள் வெளியானது.

அதோடு, ஆளுநர் இன்று கேரள புறப்பட்டு செல்வதாகவும் செய்திகள் வெளியானது. அதோடு, அனைவரின் ஆதரவு கடிதங்களை நாளை காலை ஆளுநர் மாளிகையில்  கொடுக்குமாறும், நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வருகிற 11ம் தேதி திங்கள் கிழமை பதவியேற்கலாம் என விஜயிடம் ஆளுநர் தரப்பு சொன்னதாக செய்திகள் வெளியானது.

இந்நிலையில், திடீர் திருப்பமாக ஆளுநர் தனது கேரளா பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளார். அதோடு, 6.30 மணிக்கு விஜயை சந்திக்கவும் அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார்.

Follow Webdunia tamil

