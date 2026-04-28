தேர்தல் ரிசல்ட்டுக்கு முன் 232 வேட்பாளர்களையும் சந்திக்கும் விஜய்!.. பரபர பின்னணி!..

Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (13:46 IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (13:48 IST)
தமிழக அரசியலைப் பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே அதிமுக, திமுக இரண்டு கட்சிகளுக்கு இடையேதான் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 50 வருடங்களாகவே அந்த இரண்டு கட்சிகளும்தான் மாறி மாறி ஆட்சி அமைத்து வருகின்றன. ஆனால் தற்போது புதிய அரசியல் சக்தியாக நடிகர் விஜய் களமிறங்கியிருக்கிறார். இவர் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விஜய் ரசிகர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார்கள். அதோடு மாற்றம் வேண்டும் என விரும்புபவர்களும் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 233 தொகுதிகளிலும் தனித்துப் போட்டியிட்டது. விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டார். இந்த தேர்தலில் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியிருக்கிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம் விஜய்தான் என்கிறார்கள். ஏனெனில் புதிய வாக்காளர்களும், இளைஞர்களு இந்த முறை அதிக அளவில் தேர்தலில் வாக்களித்திருக்கிறார்கள்..
இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வருகிற 30ம் தேதி தவெக சார்பாக தேர்தலில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தவிருக்கிறார். மே 4ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறவுள்ள நிலையில் வருகிற 30ம் தேதி சென்னையில் இந்த சந்திப்பு நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே சட்டசபை தேர்தல் முடிந்த பிபின் கடந்த 24ம் தேதி மாநில நிர்வாகிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார். தற்போது தவெக வேட்பாளர்களை அவர் சந்திக்கவிருக்கிறார்..