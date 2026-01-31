முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வேலூரில் அடுத்த மீட்டிங்!.. விஜய் போட்ட ஸ்கெட்ச்!.. அரசியல் பரபர!..

vijay

BALA

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (16:57 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அரசியலுக்கு வந்து இரண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டாலும் இதுவரை சில பொதுக்கூட்டங்களில் மட்டுமே அவர் பேசியிருக்கிறார்.. தவெக முதல் மாநாடு விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டியில் நடந்தது. அதில் சுமார் 10 லட்சம் பேர் வரை கலந்து கொண்டதாக சொல்லப்பட்டது..

அடுத்த மாநாடு மதுரையில் நடந்தது. அந்த கூட்டத்திலும் பல லட்சம் பேர் கலந்து கொண்டனர்.. அதன்பின் ஒவ்வொரு வாரமும் சனிக்கிழமை தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் சென்று மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தினார் விஜய். ஆனால் கரூரில் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்த பின்னர் இதுவரை விஜய் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தவில்லை.

அதேநேரம் ஈரோட்டில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஆவேசமாக பேசினார்.. இந்நிலையில் வருகிற பிப்ரவரி 8ம் தேதி வேலூரில் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறார் விஜய்.. வேலூரை அடுத்த அகரம்சேரியில் ஒரு பிரம்மாண்டம் மைதானம் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது..

தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்த திட்டம் இருப்பதாக தெரிகிறது. அதேநேரம் மக்கள் பயணிக்கும் சாலைகளில் அந்த கூட்டத்தை நடத்தாமல் அதே ஊரில் உள்ள மைதானத்தை தேர்ந்தெடுத்து அங்கு பேச திட்டமிட்டிருக்கிறார் விஜய்.

